ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」は5日目を迎えた。予選トップ通過で準優12R1枠の原田才一郎（28＝福岡）が前半5R、4コースからプラス01のフライング。同じく5コースからフライングの坂井滉哉とともに賞典除外となった。「今節はやれることを全てやって優勝します」と前検からV宣言していた原田だが、準優12Rを勝ったとしても優勝戦には出場できない。まさに痛恨のF脱落となった。