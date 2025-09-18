お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が17日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。2018年に引退した歌手・安室奈美恵さんについて語った。この日は同番組の恒例企画「安室奈美恵さん楽曲特集」を放送。イモトは「30代最後のイモトアヤコが選ぶ安室奈美恵さん特集です！今回のテーマの理由につきましてはですね、ご存知の通り2018年に安室さんが引退されて。当時40歳だったのかな？私も現在39歳でもうす