韓国俳優ハン・ソヒ、チョン・ジョンソがダブル主演を務めるクライムサスペンス『PROJECT Y』が、2026年1月23日より日本公開されることが決定、日韓同時期公開される。併せて、ティザー予告＆ビジュアルが解禁された。【動画】釜山国映画祭に正式出品される、ハン・ソヒ×チョン・ジョンソ共演のクライムサスペンス『PROJECT Y』ティザー予告本作は、ソウル・江南の歓楽街を舞台に、ミソンとドギョンという2人の女が、底辺の現