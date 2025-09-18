ディー・ディー・エスは、DDSの認証ソリューション」、「万能認証基盤 Themis(テミス)」)が、ライブワークスの精神科病院基幹業務統合パッケージ「Live」および一般／療養病院基幹業務統合パッケージ「Wing」と連携し、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」で推奨される、利用者の識別・認証強化を支援していくことを発表します。 ディー・ディー・エス ディー・ディー・エスは、DDSの認証ソリュー