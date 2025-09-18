メ～テレ（名古屋テレビ） 教師らのグループが女子児童を盗撮して画像を共有したとされる事件で、愛知県警が北海道に住む40代の教師の男を逮捕したことがわかりました。 一連の事件での逮捕者は、これで5人目です。 捜査関係者によりますと、性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、北海道で中学校の教師をしている40代の男です。 男は少女の性的な画像を撮影し、教師らが参加するグループ