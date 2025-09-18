ソニー・クリエイティブプロダクツより東京テアトルの配給を通じ、イオンシネマを中心に全国の劇場に提供する劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』(2025年12月12日(金)公開)に登場する新キャラクターのゲスト声優として、DAIGOさんと倉田瑛茉さんの出演が決定しました。 映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！ パーシーのクリスマス急行 公開表記： 202