香川県庁 香川県は、結婚や子育てに関する情報を提供している美容室やエステなどの地域サロンを「縁結び・子育て美容-eki認定店舗」として認定しています。 その中で、婚活中の人を対象にしたメニューを提供し、出会いを応援する5店舗を新たに「身だしなみ認定店舗」としました。2026年3月31日まで、カットなどのメニューを利用すると割引を受けられます。県が少子化対策の一環で行っているもので、結婚を希望