テクノポップユニット「Perfume」のかしゆか(36)、あ〜ちゃん(36)、のっち(36)が18日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。好きな異性のタイプの意外な共通点？が明かされた。恋愛の話題で神田愛花アナウンサーが「好みが被っちゃったりしないんですか？」と疑問を投げかけ、かしゆかこと樫野有香は「（好みが）全くバラバラなので、女の子3人でも長続きするんじゃないかって話してたね」と