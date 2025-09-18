【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、衝撃51号で“確信歩き”の瞬間ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でフィリーズ戦に先発出場。8回の第4打席では2試合連発となる51号ホームランを放った。規格外の一打に解説陣も大興奮となった。先発のスネル投手が好投し、強打のフィリーズ打線を無失点に抑えたことでドジャースが3点リードで迎えた8回裏。この回の先