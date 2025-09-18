ボクシングＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が１８日、神奈川県相模原市の所属ジムで記者会見を行い、今月中に両王座を返上することを正式に表明した。来年５月には４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とのドリームマッチも計画されている中、次戦は同級に転級してノンタイトル戦に臨む見通し。「強いと言われている井上選手がいるのもすごくモチベーションだし、