自民党の総裁選挙をめぐり、高市前経済安保担当大臣が「未来への不安を夢や希望に変える」と述べ、出馬する意向を表明しました。【映像】高市前経済安保担当大臣のコメント「いま必要なのは、皆さまの暮らしやそして未来への不安を夢や希望に変える政治です。そして日本が直面するクライシス、これを克服するための強い政治でもあります。また方向性を指し示す、こちらへ行こうと皆様に方向を示せる、そういう政治でもあります。