気象庁は18日午後2時26分、千葉県北西部に竜巻注意情報を発表した。午後2時過ぎには埼玉県北部と南部にも竜巻注意情報が発表されている。千葉県北西部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。