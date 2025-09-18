ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 旧統一教会・韓鶴子総裁の逮捕状、請託禁止法違反容疑などで請求 世界平和統一家庭連合（旧統一教会） 韓国 海外・国際ニュース 時事ニュース 読売新聞オンライン 旧統一教会・韓鶴子総裁の逮捕状、請託禁止法違反容疑などで請求 2025年9月18日 14時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 韓国メディアが旧統一教会の不正疑惑を捜査する特別検察官について速報した 18日に請託禁止法違反容疑などで韓鶴子総裁の逮捕状を請求したとのこと 今後、ソウル中央地裁が逮捕の可否を判断する 記事を読む おすすめ記事 旧統一教会総裁が出頭 簡素な服装に鈴木エイト氏が痛烈指摘「演出が入っているような気も」 2025年9月17日 16時15分 旧統一教会の韓鶴子総裁が出頭、尹前大統領の妻に金品渡し便宜依頼した疑い…特別検察官が事情聴取 2025年9月17日 11時1分 “統一教会”韓鶴子総裁が出頭 前大統領の妻との癒着疑惑 2025年9月17日 12時15分 旧統一教会総裁が出頭へ 前政権と癒着疑惑、特別検察官に 2025年9月16日 17時39分 北朝鮮の金与正氏、日米韓の共同訓練を非難「無謀な力自慢は好ましくない結果もたらす」…ＩＣＢＭ発射実験示唆か 2025年9月14日 15時19分