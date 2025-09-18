林官房長官が18日、自民党総裁選への出馬会見を開き、「1％程度の実質賃金上昇の定着」など、総裁選で掲げる政策を「林プラン」と題して発表した。18日午後2時からの記者会見で林氏は、まず官房長官として支えた石破首相の退陣に触れ、「お支えしきれず、非常に残念で、申し訳なく思っている」と語った。そして、「岸田政権、石破政権の政策の流れを受け継ぎながら、さらに新しいものを付け加えていければと思っている」と述べた上