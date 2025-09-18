16日にグループ卒業を発表した乃木坂46久保史緒里（24）が17日深夜、自身がパーソナリティーを務める「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に生出演。肉声でグループ卒業を報告した上で、メンバーに共有したタイミングも明かした。「実はメンバーに話したのもつい最近で。神宮の公演が終わってそこから1週間の夏休みがあったんですね。その後ですね、仕事始めの日にミーグリがあったんですけど。ミーグリ終わりでみん