『めくってオモロい マジすか科学』（Gakken／7月10日刊）の3刷が9月8日に決定した。 【写真】「電車事故の防止にライオンのうんこが使用されたことがある」 本書では「科学にまつわる意外な発見・研究」を多数掲載。掲載されるエピソードの1つが「実験中にうっかり鼻水をたらしたことで発見につながった」というある科学者のお話。 人の唾液や涙、そして鼻水の中には、殺菌作用のあるリゾチームという酵素が