自民党の林芳正官房長官（６４）は１８日午後、国会内で記者会見を開き、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を正式に表明した。「岸田政権、石破政権と続いてきた政策を官房長官として支えてきた。この流れを受け継ぎ、新しいものを付け加えていきたい」と強調した。林氏はまた、国会議員になってから３０年になるとし、「得られた経験をフルに生かし切り、この日本のために働きたい」とも語った。