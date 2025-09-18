スポーツ部に所属する子どもがいる家庭では、洗濯物の量が非常に多くなります。特に野球部のようなハードな運動部に入っている場合、汗や泥で汚れたユニフォームやタオルを毎日しっかり洗う必要があるため、洗濯機を1日2回回すという家庭も少なくありません。 では、そのような使い方をしている場合、毎月の電気代や水道代はどれくらいかかっているのでしょうか。本記事で、縦型洗濯機を例に試算してみまし