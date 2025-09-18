元乃木坂４６で女優の白石麻衣が１８日、都内で行われた「ＳＵＩＴＳＱＵＡＲＥ」アンバサダー就任＆新ＣＭ発表会に出席した。白石は１０月６日からオンエアされる新ＣＭでも着用したレディースシリーズ「ＣＨＡＮＴＯＷＡ」のラベンダー色のトップス、茶色のスカートに身を包み、「着心地が良くて、肌触りがいい。大きな動きをしても体にフィットしてくれる。ＴＰＯを選ばずに着用できると思いました」と太鼓判を押した。