スイープセレニティ（牝２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は、２０日の中山５Ｒ・芝１６００メートルでジョアン・モレイラ騎手とのコンビでデビューを予定する。１７日の美浦・坂路では報知杯フィリーズレビュー３着馬のボンヌソワレ（３歳２勝クラス）と併せ、互角の動きで併入した。宮田調教師は「放牧から帰ってきてから筋肉の質も良くなって、体型もカチッとしっかりしてきた。今週も楽々とした走りで新馬を使