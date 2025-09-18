◆米大リーグドジャース５―０フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手の５１号アーチにファンの期待が膨らんだ。大谷は１７日（日本時間１８日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３打席凡退で迎えた８回に２試合連発の５１号ソロを放った。本塁打王を争うフ軍のシュワバーに２本差と迫った。またナ・リーグ西地区首位のドジャースが同東地