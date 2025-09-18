&TEAMが表紙を飾る『CanCam』11月号特別版が9月22日（月）に小学館より発売される。 【画像】韓国デビューした&TEAMの共同生活をのぞき見グラビア 結成3周年を迎えた9月3日には韓国デビューを電撃発表し、3rd SINGLE『Go in Blind（月狼）』はグループ初のミリオン認定された&TEAM。全員揃っては初となる表紙には、9人がぎゅっと密着したカットがチョイスされた。誌面では計13ページの