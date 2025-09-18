韓国の9人組ガールズグループTWICEのSANA（28）が18日、都内でインナービューティーブランド「NE：AR（ニアル）」ブランド説明会に出席した。水なしで、かむだけで摂取できるタブレット型サプリメントを展開するインナービューティーブランド。アンバサダーに就任し「いつもポーチに2つ入れて、移動中やダンスのレッスン中に口がさみしいと思ったら口に入れています」と語った。最近の食生活について問われると「パンにハマってい