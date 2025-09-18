フリーアナウンサーの檜山沙耶（31）が18日、X（旧ツイッター）を更新。メインキャスターを務めるBS日テレ「こんびず!〜コンテンツ×ビジネス情報局〜」を卒業したことを報告した。檜山は「番組内でもお伝えしましたが、このたび『こんびず』を卒業いたしました」と報告し、番組から贈られた花束を抱えた写真をアップ。「MCとしての1年間、多くの学びがあり、ビジネスの視点からコンテンツを知る貴重な経験をさせていただきました