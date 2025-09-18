『漫画きみのお金は誰のためボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』（著：田内学、漫画：吉岡味二番／Gakken）が9月18日に発売された。 【写真】『漫画きみのお金は誰のためボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』 本書は累計発行部数30万部（2025年9月時点）を突破した、社会的金融教育家・田内学のベストセラー小説『きみのお金は誰のため』（東洋経済新報社）をコミカライズした