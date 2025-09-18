kurumi著『365日いつからでも始められる！多肉植物寄せ植え手帖』（山と渓谷社）が9月17日に発売された。 【写真】『365日いつからでも始められる！多肉植物寄せ植え手帖』 本書の著者は全国各地で多肉植物の寄せ植えレッスンを開催し、「多肉スタイリング協会(R)」設立から5年で会員数400名を超えたkurumi（くるみ）。著書に『花のような多肉植物の寄せ植え』（主婦の友社）、『多肉植物のみっちり寄せ植え』（日本文芸社）