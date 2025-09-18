結婚をして家を出た女性たちにとって、実家は”娘”に戻れる場所なのではないでしょうか。今回、ママスタコミュニティに実家との距離感について考えさせられる投稿が寄せられました。『自分の実家に頻繁に行く？私が住んでいる地域のママたちは、実家に同居していたり、毎日実家に行きご飯と子どものお風呂を実家で済ませたりする人が多いのを知った』投稿者さんの住んでいる地域のママたちは、実家との付き合いが濃厚のよう。な