岡山市北区京山の池田動物園は、来年4月から一般団体入園料と一部特別割引の条件を改定すると18日発表しました。今年6月の一般入園料に続く改定です。 改定されるのは以下の通りです。〇団体幼児料金…旧・250円（団体利用の場合0歳から適応）→新・廃止〇一般団体割引料金…旧・25名以上10％引き、50名以上20％引き→新・25名以上10％引き〇教育施設割引料金…旧・25名以上10％引き、50名以上20％引き（引率の先生は無料、引率ボ