西武の大卒ルーキーで、育成選手契約から今夏に支配下登録された佐藤太陽内野手（23）＝右投げ左打ち＝がプロ入り初の1軍生活で得た「財産」を飛躍へのエネルギーにして、現在ファームで奮闘中だ。神奈川大から育成ドラフト2位で入団し、2軍戦で3割台の打率をマークした佐藤太は、7月25日に支配下選手契約を勝ち取った。翌26日の楽天戦に「9番・二塁」でスタメン出場を果たすなどスピード出世を果たした一方で、いきなり厳しさ