京都大病院は１８日、難治性のてんかんなど脳神経の病気に関する治療や新たな治療法の開発、臨床研究などを総合的に行う「脳神経治療創発センター」を１０月１日付で設置すると発表した。国内の拠点施設として、各専門領域で技術を持った医師らが連携して最先端の医療を目指す。ｉＰＳ細胞を使った治験にも取り組む。同病院ではこれまで脳神経内科や脳神経外科など複数の診療科が治療を行ってきたが、患者によりよい治療法を提