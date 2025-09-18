元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が18日、都内で行われた「SUIT SQUAREアンバサダー就任＆新CM発表会」に登壇し、お米への愛を語った。白石はビジネスウエアブランド「SUIT SQUARE」のレディーススタイルの新シリーズ「CHANTOWA」（ちゃんとは）新CMに出演。同シリーズのコーディネートで登場し「最近はカジュアルな私服を着ることが多いけど、ビシッとジャケットスタイルやパンツスタイルを着用すると背筋が伸びてピシッとする