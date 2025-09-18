◇男子プロゴルフシニアツアー日本シニアオープン第１日（１８日、神奈川・相模原ＧＣ＝６９９７ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、大会初出場となったプロ野球・巨人前監督の原辰徳氏は前半９ホールを４オーバー４０で折り返した。巨人のタオルやユニホームを掲げるファンなど、３００人を超えるギャラリーが見守る中、レギュラーツアー賞金王２回の伊澤利光（フリー）、シニアツアー賞金王４回のＰ・マークセン