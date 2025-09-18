ドル買い継続、FOMC無事通過で安堵パウエルはトランプに屈せずユーロドル1.18割れ FOMC無事通過でドル買い。 ドル円は147.20円付近まで上昇、ユーロドルは1.18台を割り込んだ。予想以上のGDP縮小を受けNZドルは対ドルで0.8%下落している。 きのうのFOMC会合は政策金利を25bp引き下げ、今年あと2回の利下げも示唆された。予想通りだったためFOMC通過でドルは買い戻されている。また、パウエルがトランプに