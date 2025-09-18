日本サッカー協会は１８日、Ｕ―２０Ｗ杯（９月２７日開幕、チリ）に臨むＵ―２０日本代表において、ＭＦ中島洋太朗（広島）がコンディション不良のため不参加となり、ＭＦ布施克真（筑波大）を追加招集すると発表した。中島は１６日のＡＣＬＥのメルボルン・シティー戦（２〇０）でチームの２点目を頭で決めた際に頭部が相手の頭部付近と激突。頭を抑えて倒れ込み、その後、起き上がったものの、直後に途中交代していた。日