◆大相撲秋場所５日目（１８日、東京・両国国技館）元幕内の東幕下３１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が初黒星を喫した。西同３４枚目・碇潟（伊勢ノ海）に低く突っ込んだがタイミング良くはたき込まれた。「相手の方が強かった」と唇をかんだ。入門時から見ており「楽しみにしていた」という対戦。しかし初黒星。今後に向けて「しっかり準備をして良い状態で土俵に上がる」。先場所は２勝２敗３休だった。元幕内として絶対に立て直