高市前経済安保担当相は、自民党総裁選挙に立候補する意向を表明しました。高市氏は、「自民党の総裁選に立候補する決意を固め、あす政策の記者会見を開かせていただきます」と述べました。その上で、今必要なのは、「暮らしや未来への不安を夢や希望に変える政治、日本が直面するクライシスを克服するための強い政治、方向性を指し示す政治、安定した政治」と述べ、そのために「命がけで頑張って参ります」と決意を示しました。ま