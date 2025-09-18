韓国の旧統一教会と前の政権との癒着疑惑を捜査する特別検察官が18日、教団トップの韓鶴子総裁の逮捕状を請求しました。韓総裁は、17日に出頭して事情聴取に応じていました。韓総裁をめぐっては、教団の元幹部を通じて国会議員に不正な政治資金を提供した政治資金法違反の疑いや、尹錫悦前大統領の妻・金建希被告にブランド品を贈り、教団に便宜を図るよう依頼した請託禁止法違反などの疑いが持たれています。韓総裁は17日に特別検