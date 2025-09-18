きょう午前、東京・荒川区の作業所兼住宅で火事があり、この家に住む70代の女性が死亡しました。きょう午前10時前、荒川区西日暮里の2階建ての作業所兼住宅で、「煙が出ています」と110番通報がありました。東京消防庁によりますと、化学消防車など42台が出動し、火はおよそ4時間後にほぼ消し止められましたが、隣接する建物などあわせて3棟、およそ150平方メートルが焼けました。また、火元の建物の2階部分から、この家に住む70代