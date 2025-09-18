自民党総裁選をめぐり野田聖子元総務大臣が自身の立候補を見送り、小泉進次郎農水大臣の推薦人となる方向で最終調整していることが分かりました。総裁選に立候補する意向の小泉氏は18日、総裁選への出馬の経験もある野田聖子元総務大臣のもとを訪れました。木原誠二選対委員長など自身を支持する議員らとともに、20日に予定している出馬会見にむけて、野田氏と政策などについて意見交換し、関係者によると野田氏自身は今回、総裁選