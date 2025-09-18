チョコレートプラネットが１８日、ＹｏｕＴｕｂｅで動画をアップ。松尾駿がＳＮＳで「素人はＳＮＳをするな」と言った趣旨の発言をし、炎上したことを謝罪。相方の長田庄平は「松尾の言動は僕の言動」だとし、バリカンで頭を丸めた。松尾はこの「素人はＳＮＳをするな」発言について全面謝罪。以前からネット上の誹謗中傷について批判的な思いを持っていたことから、それが極端な形で発言したとして謝罪した。炎上発言を横で