9月14日（日）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、普段話せないトークを繰り広げる企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」の後編が放送された。「LINEのプロフィールに表示される“一言”を入れている人は大成しない」との意見に、timelesz・松島聡が恥ずかしそうにカミングアウトし…。【映像】timelesz松島聡がLINEのプロフィールに表示させていた一言とは見取り図、おぎやはぎ・小木博明、さら