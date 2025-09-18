宇都宮ブレックスは9月18日、小川敦也とアイザック・フォトゥがコンディション不良のため、シンガポールで開催される『FIBAインターコンチネンタルカップ2025』に帯同しないことを発表した。 小川については、8月4日付で左足首の手術を受けたことが発表されており、現在復帰へ向けてリハビリ中。フォトゥは6月に行われた『FIBAバスケットボールチャンピオンズリーグアジア2025』で宇都宮のアジア制