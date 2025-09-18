ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングスはやや軟調な展開。１７日取引終了後、２５年１２月期連結業績予想について純利益を４００億円から３４０億円（前期比７．１％増）へ下方修正すると発表した。傘下の日本通運による「セカンドキャリア支援」の実施により、加算退職金などの費用が発生したため。売上高見通しに変更はない。 出所：MINKABU PRESS