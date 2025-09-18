東京エレクトロンデバイスが堅調に推移している。同社はきょう、米グリーンテクノロジーズと販売代理店契約を締結し、統合型企業内ナレッジ活用ＡＩプラットフォームの販売を開始したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS