Ｆｕｓｉｃが後場急伸している。同社はきょう、宇宙ビジネス振興イベント「九州宇宙ビジネスキャラバン２０２５鹿児島」に協賛すると発表しており、これが株価を刺激しているようだ。 このイベントは、九州地域における宇宙産業の成長と新たなプレーヤーの発掘・育成を目的としたもの。同社はクラウドコンピューティングや人工知能（ＡＩ）などの技術を活用し、宇宙関連の政府機関や企業とさまざまなプロ