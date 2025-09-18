午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９１９、値下がり銘柄数は６００、変わらずは９６銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に電気機器、非鉄金属、金属製品、卸売など。値下がりで目立つのは電気・ガス、その他製品、空運など。 出所：MINKABU PRESS