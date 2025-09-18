「売り場で直聞き密着」スーパーなどで、売り場を限定して密着し、そこでお買い物されているお客さんに直撃インタビュー！お客さんのおすすめレシピや商品の紹介に加えてお悩みや保存方法を専門家に伺い解決してもらう企画今回は野菜売り場で密着調査！＜今回訪れた場所＞ライフ セントラルスクエア押上駅前店＜出演＞大沢あかね根本早苗（野菜ソムリエ）※情報は全て放送時の情報です「秋の睡眠！医者オススメの熟睡法＆最新グッ