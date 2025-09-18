アマゾンジャパンは10月7日0時〜10日23時59分の期間、初の4日間にわたるAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を、Amazon.co.jpにて開催する。●200万点以上の商品を特別価格で。家計節約を応援！今回が3回目の開催となる「プライム感謝祭」では、「感謝いっぱいのお得をあなたに」をテーマに大型家電・家具、日用品、食品、ビューティーといった幅広いカテゴリから、200万点以上の商品を特別価格で取り揃える。あ