17日に韓国・蔚山で行われたサッカーのアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の蔚山HDと成都蓉城（中国）の試合後、勝利を祝っていた蔚山の選手らがピッチを去ろうとした際、成都のサポーターエリア付近から水の入ったボトルが投げ込まれるということがあった。中国メディアの射門中国が18日、韓国メディア、スターニュースの報道として伝えた。それによると、韓国のサッカー関連フォーラムに投稿された動画には、成都のサポ