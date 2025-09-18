歌手の工藤静香(55)が18日、自身のインスタグラムを更新。7月限定だったというライブの衣装を披露した。「この衣装は7月のみで、ライブビデオに入らないのです」と書き出すと黒とゴールドのノースリーブのロングドレス姿のショットをアップ。「控え室にての撮影ですが、ストライプが斜めに入っていて、とても素敵な衣装だったので、こちらで紹介させてください」などと記した。衣装とジュエリーのブランドはルイ・ヴィトンと